Dayanita responde a rumores y aclara que las lesiones en su cara no fueron provocadas por su novio

Dayanita aclaró en sus redes sociales que las lesiones en su rostro fueron causadas por un accidente automovilístico cerca de Huacho, y no por una agresión, desmintiendo así las versiones que vinculaban a su novio, el conocido cantante 'Maluma peruano' Miguel Rubio, con el incidente.

La madrugada del viernes 24 de enero, Dayanita viajaba hacia el distrito de Cayaltí, en Lambayeque, para realizar una de sus presentaciones cuando sufrió un choque contra un camión en la carretera cerca de Huacho.

Como resultado del fuerte impacto, la actriz sufrió heridas visibles en su rostro, especialmente en la zona de la nariz, que se encontraba ensangrentada.

A través de sus historias en Instagram, Dayanita mostró las consecuencias del accidente, preocupando a sus seguidores con las imágenes de sus lesiones.

"Señores, estoy en el hospital de Huacho y créanme que... nos han tratado de ayudar, pero están esperando el historial de la ficha para que nos puedan atender. No es posible que un doctor esté... No es posible que no nos puedan atender en nada", expresó Dayanita, mientras esperaba atención médica.