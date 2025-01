Dayanita reaparece tras sufrir un terrible ACCIDENTE: "Si estoy viva es por la misericordia de Dios"

Durante las últimas horas, Dayanita generó una fuerte alerta entre sus seguidores. La actriz cómica apareció con severas lesiones en el rostro, algo que estuvo relacionado con el accidente que sufrió. Para aclarar esta situación, ella recurrió a sus redes sociales, en donde brindó detalles del difícil momento que casi le cuesta la vida

Mediante su cuenta oficial en Instagram, la integrante de 'JB en ATV' publicó una historia, en donde luce visiblemente afectada tras superar el incidente automovilístico que le generó un fuerte impacto, no solo físico, sino emocional. Por ello, agradeció las muestras de apoyo que recibió a través de mensajes, remarcando que le debe la vida a Dios.

"Hola gente. Quiero agradecer a todos por su preocupación y me escribieron, y a quienes pensaron que me agredieron o me metieron la mano. Créanme que, si estoy viva es por la misericordia de Dios, agradecerle a él. No llegó a mayores, solo tengo la nariz y la boca hinchada", comentó en un inicio.