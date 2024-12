Dayanita y su peculiar emprendimiento que sorprende a seguidores: "Aproveche la oferta"

La actriz cómica Dayanita sigue sorprendiendo a sus seguidores y esta vez al compartir en sus redes sociales el peculiar negocio que se ganó admiración de los internautas por demostrar que a pesar de las adversidades sabe salir adelante.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la cómica subió un video donde aparece caminando por una calle junto a una camioneta que lleva varias frutas como sandías y uvas. Dayanita no desaprovecha la oportunidad y con un megáfono empieza a promocionar y ofrecer a la venta los productos con una voz fuerte y "masculina".

La comediante sigue su recorrido en el clip y demostrando sus mejores habilidades para convencer a las personas de adquirir los productos. Como era de esperarse, la escena generó cientos de reacciones.

Los seguidores de Dayanita tomaron con buen humor la escena y a pesar de que la comediante no lanzó un comunicado oficializando el peculiar negocio, la aplaudieron por saber sobrellevar las críticas sobre su sexualidad.

"Me reí a mil", "jajajaja, era la muerte, Dayanita", "cómica de punta a punta", "solo a ti se te ocurren esas cosas, éxitos, bella", "me encanta que bien llevas tu sexualidad y con picardía", "me encanta su personalidad", expresaron.