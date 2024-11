"Una mujer total": Dayanita CONFIRMA que viajará a Tailandia para cirugía de reasignación de sexo

La comediante Dayanita, conocida por su trabajo en 'JB en ATV', sorprendió a sus seguidores al anunciar su decisión de someterse a una cirugía de reasignación de sexo. Este importante paso personal será realizado en Tailandia, país reconocido por su experiencia en este tipo de procedimientos.

Durante una entrevista en el podcast de Magaly Medina, Dayanita compartió detalles sobre este trascendental momento de su vida. La humorista reveló que tiene planeado viajar a Tailandia en 2025 para someterse a la cirugía, un procedimiento que marca un paso fundamental en su camino hacia la plena afirmación de su identidad.

"Dios mediante me voy el próximo año, voy a cortármelo (sus genitales). Seré una mujer total", declaró con emoción.

La actriz cómica explicó que ha estado ahorrando para cubrir el costo del procedimiento y que, aunque ya cuenta con la mitad del dinero, planea reunir el resto en el transcurso del próximo año.

"Estoy guardando (dinero). Ya he juntado para la mitad. Voy a juntar este año que viene la otra mitad", añadió Dayanita.

El anuncio de Dayanita ha despertado una ola de respaldo entre sus seguidores y amigos, quienes la consideran un ejemplo de valentía y autenticidad. Incluso Magaly Medina, quien condujo la entrevista, elogió la decisión de la comediante: "O sea, una mujer total, mira, qué bien", expresó la conductora, manifestando su apoyo.

Sin embargo, este no ha sido el único tema que Dayanita abordó durante la entrevista. En un momento emotivo, la humorista recordó los duros episodios de su juventud, cuando fue víctima de una red de proxenetismo. Según su relato, a los 12 años fue llevada con engaños a la región de Ica, donde terminó en un prostíbulo.

"Conocí a unas personas que, supuestamente, me iban a dar trabajo para llevarme a la ciudad de Pisco, pero no era lo que parecía, me llevaron a prostituirme a los 12 años", dijo.