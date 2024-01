¡De malas! Miguel Arce sufre aparatoso accidente en 'Reto 4 Elementos': ¿Qué se sabe de su estado de salud?

Miguel Arce vivió momentos de terror al sufrir un aparatoso accidente durante su más reciente participación en el conocido reality de juegos extremos 'Reto 4 Elementos'.

Según se pudo conocer, el recordado 'Thor' intentó lanzarse desde uno de los juegos de la competencia; sin embargo, al no emplear una buena maniobra, cayó 'en seco' al suelo lleno de piedras.

Esta situación dejó sorprendidos a todos los presentes en el set de grabación, por lo que inmediatamente, el equipo médico del programa ingresó para brindarle primeros auxilios.

Debido a la gravedad de su estado, tuvo que ser finalmente retirado en una camilla, mientras sus compañeros lo veían totalmente conmocionados.

Para tranquilidad de sus familiares, amigos y fanáticos, Miguel Arce no sufrió ningún tipo de lesión considerable; sin embargo, detalló que aún presenta dolores en la espalda y las costillas.

"Me siento destruido. Me duele la espalda, me dolían las costillas", dijo en un primer momento.