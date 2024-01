Josi Martínez: Difunden video íntimo de la tensa pelea entre el tiktoker y su novio Román Lardizábal

16/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Josi Martínez se encuentra en medio del ojo público debido a la difusión de un video íntimo donde aparece teniendo una tensa discusión junto a su actual pareja, Román Lardizábal.

Tensas imágenes

Como se recuerda, el exparticipante de 'El Gran Chef Famosos' informó mediante sus redes sociales que su novio había sido víctima del robo de su celular y que, a raíz de ello, los venían extorsionando con publicar videos de alto calibre si no pagaban una fuerte cantidad de dinero.

Al respecto, Lardizábal decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse y descartar que el material audiovisual en cuestión no se trataba de contenido sexual sino de momentos tensos entre ellos que debió quedar en cuatro paredes.

Sin embargo, a las pocas horas de este pronunciamiento, se difundió en TikTok un video en el que se puede oír una fuerte discusión entre Román Lardizábal y Josi Martínez, pero lo que llama aún más la atención fueron las palabras del exchico reality.

Y es que en medio de la tensa pelea, él le pide a su novio que no lo deje solo. No obstante, al notar que este no le hace caso, Josi no tiene mejor opción que amenazar a Román con quitarse la vida si decide dejarlo. Todo ello en medio de lágrimas y gritos.

Finalmente, se oye a Román cerrar la puerta del baño mientras que le pide al tiktoker que, por favor, le dé tiempo y espacio: "Déjame en paz, Josi. Déjame tranquilo, por favor".

El video parece ya haber sido eliminado de las diversas plataformas digitales; sin embargo, otros usuarios han optado por replicarlo, dejando un crudo mensaje para todo aquel que lo vea: "No normalicemos las discusiones de pareja, aún cuando hay amenazas".

Hasta el cierre de esta nota, ni Josi, ni su novio se han pronunciado.

El pedido de Josi

El famoso tiktoker utilizó sus redes sociales para brindar detalles acerca de la situación que atraviesa y pedir apoyo a sus seguidores ante cualquier eventualidad.

"Les escribo esto para tener su apoyo y estar atentos por alguna cosa que se publiquen de ambos y sepan que el respeto es siempre primordial, su apoyo en este momento va ser fundamental", mencionó.

Debido a esta situación, se viralizó recientemente un video íntimo de la tensa pelea entre el influencer Josi Martínez y su novio Román Lardizábal, quien fue víctima del robo de su celular este último lunes.