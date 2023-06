Demi Lovato se cansó de ser "elle": ¿Por qué la cantante dejó de usar pronombres neutros?

En los últimos años, Demi Lovato se ha convertido en un ícono del colectivo LGTBIQ+ debido a su participación activa en el movimiento, así como por su propia orientación sexual e identidad. En 2021, la estrella americana reveló públicamente que se identifica como pansexual y persona no binaria, adoptando pronombres neutros para reflejar su no identificación con lo masculino ni lo femenino.

Además, durante varios años ha sido común verla participando en las celebraciones del Orgullo en ciudades como Nueva York y Los Ángeles, en este último, grabó el videoclip de su canción "Really don't care" en 2013, transmitiendo un mensaje poderoso de aceptación.

Sin embargo, dos años después de anunciar su preferencia por los pronombres they/them (equivalentes al pronombre "elle" en español), Demi Lovato ha reconsiderado su decisión y ha vuelto a solicitar el uso de pronombres femeninos para referirse a ella.

La aceptación de los pronombres neutros está ganando terreno en la sociedad. En 2015, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, algunos periódicos incluyeron los pronombres neutros en sus guías de estilo.

Cuatro años después, el diccionario de inglés americano Merriam-Webster también los incorporó. En España, la adopción oficial de los pronombres neutros está progresando más lentamente, aunque se están produciendo avances desde el ámbito editorial y periodístico al dar visibilidad a talentos no binarios como Sam Smith o Kae Tempest.

Para Demi Lovato, ser reconocida con pronombres neutros ha sido una experiencia difícil y agotadora, lo cual la llevó recientemente a tomar la decisión de dejar de utilizarlos.

En una entrevista con la revista GQ Hype España, Demi expresó su preferencia por ser referida con pronombres femeninos. Recientemente, compartió abiertamente con el mundo su aceptación de ser tratada como mujer.

Si bien algunos interpretaron esto como un retroceso en su identidad, en realidad reflejaba una respuesta al cansancio que experimentaba. Fue una forma de liberarse de la rigidez de género impuesta por el sistema y de abordar la falta de comprensión que enfrentan las personas no binarias.

"Constantemente tenía que educar a la gente y explicar por qué me identificaba con esos pronombres. Fue absolutamente agotador. Y ésa es una de las razones que me han llevado a sentirme también cómoda con el pronombre femenino. Simplemente, me cansé. Pero por eso mismo sé que es importante seguir divulgando", dijo.