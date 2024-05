¡Derrochan puro amor! Marcelo Tinelli y Milett Figueroa pasan romántico fin de semana en Punta del Este

A pesar de las crecientes especulaciones de una posible crisis de su relación, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli deciden seguir demostrando que están más unidos y enamorados que nunca en un romántico fin de semana en Punta del Este.

A través de sus redes sociales, la polémica pareja compartió imágenes de las actividades que vienen realizando en la mansión del conductor de televisión argentino en Uruguay como la de disfrutar de elegantes cenas y tomar el sol durante el día.

Fiel a su estilo, el popular 'Cabezón' aprovecha cada oportunidad que tiene para ser detallista con la modelo peruana que logró conquistar su corazón. En una escena se le ve tomando fotos a Milett mientras ella descansa en un camastro luciendo unas gafas negras, un gorrito y una polera, asimismo se observa un envase con mate que sería una de las bebidas favoritas del argentino.

Recordemos que semanas atrás, Tinelli no dudó en defender en televisión abierta de su país el amor que tiene hacia Milett, a pesar de la diferencia de edad y los rumores de que él le habría sido infiel con una modelo e influencer argentina, Cande Lecce.

"Estoy en pareja, estoy con ella, no entiendo por qué esa pregunta sigue redundando en tu programa (...) Yo estoy con Milett. ¿Cuál es el problema? Si yo digo que sí Yanina me dice, no, no te creo, Ángel también entonces, ¿qué hago?", expresó en su momento Marcelo cansado de los ataques que recibía por no aparecer junto "al amor de su vida" en distintos eventos.