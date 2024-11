¡Descansa en paz! Fallece icónico actor de telenovelas a los 70 años: Esto se sabe de su deceso

Una vez más, el mundo del entretenimiento y la actuación se encuentra de luto tras el anuncio de la muerte de un recordado e icónico actor que formó parte de famosas telenovelas como 'Rubí', 'María Mercedes' y 'Rosa Salvaje'.

La agencia Zuma Talent, así como Jorge Ortiz de Pinedo, confirmaron el deceso del actor mexicano Arturo García Tenorio, la tarde del jueves del 14 de noviembre, a los 70 años de edad.

A pesar de que no se han compartido mayores detalles sobre las causas de su muerte, con más de cuatro décadas en el mundo del entretenimiento, García Tenorio deja un legado en la televisión, el cine y el teatro, siendo recordado por su talento y versatilidad en diversos proyectos que marcaron a generaciones.

Sin embargo, en sus últimas publicaciones en Facebook, el actor mexicano compartió reflexiones profundas sobre la muerte, lo que generó un gran interés tras conocerse su deceso.

El 24 de septiembre compartió lo siguiente: "No es por no agendar el día que voy a morir. Sólo que cuando suceda, ustedes disculpen, no voy a poder estar ahí..", y el 9 de octubre escribió: "La muerte es algo a lo que no debemos temer. Porque mientras somos la muerte no es; y cuando la muerte es, nosotros ya no somos".