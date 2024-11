09/11/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Una triste noticia enluta el mundo del cine en Hollywood. Recientemente, se dio a conocer la muerte de Tony Tood, famoso actor que tuvo apariciones icónicas en cintas de terror como 'Candyman' y la saga de 'Destino Final'. Su muerte ha causado una incertidumbre entre sus seguidores, quienes se mostraron impactados por la repentina pérdida.

Muere famoso actor de Hollywood

Conforme al medio internacional Deadline, la representante del actor, Dede Binder, confirmó el sensible fallecimiento de Tood, quien perdió la vida el pasado 6 de noviembre en su residencia en Los Ángeles, a la edad de 69 años. Si bien la agente informó lo ocurrido, no dio mayores detalles al respecto, por lo que las circunstancias de su deceso aún son desconocidas.

"Un actor brillante, un ser humano increíble y se le extrañará mucho. Descansa en paz y poder, Tony. Envío mi amor y profundas condolencias a su familia, amigos y fans (...) ¡Pasamos un tiempo hermoso y un gran viaje con él todos estos años! Todos estamos tan tristes", mencionó al respecto Binder desde Instagram.

Protagonizó icónicos filmes de terror

El fallecido actor alcanzó popularidad tras su aparición en la película 'Candyman' (1992), en donde interpretó a un sangriento asesino serial bajo dicho nombre. La trama narra la vida de Daniel Robitaille, el espíritu vengativo de un artista afroamericano brutalmente asesinado en el siglo XIX. Portando un garfio como arma y una figura imponente, aterrorizó al público y se convirtió en un símbolo de la injusticia racial.

Por otro lado, también es recordado por aparecer en la saga de terror sobrenatural 'Destino Final', en donde interpretó al enigmático forense William Bludworth. Dicho personaje era recurrente en varias entregas de la franquicia, lo que aportaba un tono oscuro y misterioso a la trama.

Dentro de las películas de este género en las que participó, destacan filmes como "La noche de los muertos vivientes" (1990), "El cuervo" (1994) y "Hatchet" de 2006. Su recurrencia en cintas de terror, le valió el estatus en la "realeza del horror negro". No obstante, Tood manifestó para The New York Times que tal calificación lo tenía sin cuidado.

"No obtuve mi maestría diciendo 'quiero ser una estrella de películas de terror'. Solo quería ser un buen actor. Los aficionados del horror son la base de fans más feroz que existe. Eso permite muchas apariciones personales y celebrar un género que es un poco dejado de lado", enfatizó al respecto.

Fue así que se supo de la penosa muerte de Tony Tood, famoso actor de Hollywood que protagonizó filmes de terror como 'Destino Final' y Candyman'.