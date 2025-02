Deysi Araujo revela que su expareja le fue INFIEL antes de contraer matrimonio: "Se fue a otra cama"

10/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Deysi Araujo conversó con Exitosa sobre algunos aspectos poco conocidos de su vida personal. La exvedette e influencer recordó uno de los momentos más dolorosos que le tocó vivir, luego de descubrir que su exnovio le fue infiel poco antes de contraer matrimonio en una boda religiosa.

Deysi Araujo revela que fue traicionada antes de su boda

Durante el programa Contra el Tráfico, la voluptuosa pelirroja confesó que sus experiencias con el amor no han sido del todo gratificantes, y recordó la vez en que un exnovio era "vago y desleal". Por ello, Ricardo Rondón, presentador de Exitosa, le consultó cuanto había durado esa relación, por lo que ella reveló que mantuvo aquel romance por tres años.

En esa línea, Deysi contó que le puso punto final a su amorío cuando le informaron de una traición que había cometido su entonces novio. Esto se produjo mientras alistaba los preparativos para su matrimonio, en los que debía completar dos sacramentos que tenía pendiente.

"Cuando yo hice mi primera comunión y confirmación, salía de la iglesia y me llega un audio donde me dicen: 'anoche él durmió conmigo'. Yo le creí porque esa noche habíamos estado juntos en la iglesia (...) y yo lo había visto con la misma ropa, y la chica me dio detalles y todo tal cual", argumentó.

Además, reveló que ambos estuvieron separados aquella noche porque el sacerdote indicó que debían mantenerse en abstinencia. No obstante, esto solo produjo que su pareja la traicionase, y también confirmó las advertencias que la misma mujer le había hecho en anteriores oportunidades. "Yo me fui a mi casa, pero él se fue a otra cama. Ahí creí todo lo que la chica siempre me decía, que estaba con él", puntualizó.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | En diálogo con @nadiesperfekto , Deysi Araujo contó una dolorosa traición amorosa que sufrió por parte de una expareja con la que se iba a casar: "Se fue a otra cama".



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/kGd1k8eHMZ — Exitosa Noticias (@exitosape) February 11, 2025

La vez en que 'sembró' un ampay a un futbolista

Por si fuera poco, Deysi Araujo recordó la vez en que se vio obligada a 'sembrar' un ampay. En su relato, la exvedette reveló que un conocido exfutbolista de Alianza Lima intentaba cortejarla, a pesar de que se encontraba comprometido. Por ello, decidió darle una lección, contactando un equipo para grabarlo infraganti.

"Yo salí a decir que el chico me acosaba. En su momento lo dije porque se aparecía en la puerta de mi casa. Aparentemente, decía que vivía con su mamá y que estaba soltero, pero yo soy más viva que ellos. Como iba a mi casa, llamé a mi productor para que envíe cámaras y lo ampayen", contó entre risas.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | En diálogo con @nadiesperfekto , Deysi Araujo recordó la vez que sembró el ampay con exjugador de Alianza Lima: "Llamamos a las cámaras para que lo ampayen en la puerta de mi casa".



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/H6YYjL6WGC — Exitosa Noticias (@exitosape) February 10, 2025

Fue así que Deysi Araujo compartió la dolorosa traición amorosa que sufrió por parte de una expareja con la que se iba a casar. La exvedette reveló que su exnovio se fue con otra mientras ella respetaba la abstinencia previo a su boda religiosa.