Dilbert Aguilar habló fuerte y claro tras presunta INFIDELIDAD de su ESPOSA Jhazmín Gutarra

Dilbert Aguilar y su esposa, Jhazmin Gutarra, están en el ojo de la tormenta. El programa 'Magaly TV: La Firme' reveló impactantes videos en donde la pareja del cantante habría cometido infidelidad junto a un taxista huancaíno. Poco después, la 'Urraca' difundió el pronunciamiento del 'pequeño gigante de la cumbia' sobre el escándalo que involucra a su mujer.

Los 'urracos' de Magaly Medina fueron contactados por Cristian Boza, un hombre natural de Huancayo que ahora vive en España. Con pruebas, el joven relató algunos pormenores de lo que fue su aventura junto a Jhazmin, a quien dijo conocer en 2018 cuando trabajaba como taxista.

Según dijo, ambos coincidieron cuando ella salía de una discoteca y él le hizo el servicio de taxi. Al culminar su ruta, Gutarra le pidió su número para seguir manteniendo contacto. Poco después, los coqueteos surgieron, al punto de que salieron y llegaron a tener intimidad.

Cristian sostuvo que todo esto ocurrió mientras Jhazmin tenía una vida familiar junto a Dilbert. Además, señaló que la esposa del cantante nunca quiso darle su nombre real, y que esto le produjo sospechas. Por ello, al percatarse de su cercanía con el cumbiambero, Gutarra le habría confesado que solo eran muy amigos.

El huancaíno mostró una serie de videos en donde aparece Jhazmin. En uno de estos, la esposa de Dilbert se dio un beso junto al taxista, mientras que en otro aparece ella, señalándole a Boza que estaba lista para verlo. Por si fuera poco, Cristian señaló que Gutarra sintió celos cuando empezó una nueva relación, pese a que ella aún seguía con el cantante.

Poco después de la revelación, Magaly Medina dio mayores alcances al respecto. Su equipo contactó a Dilbert Aguilar para consultarle por el presunto caso de infidelidad que involucra a su esposa, y si acaso esto habría ocurrido tras una separación o distanciamiento entre ambos.

En respuesta, el intérprete de 'Vuela palomita' dejó en claro que no iba a hablar de estos asuntos, asegurando que actualmente su familia atraviesa por un buen momento. Asimismo, sostuvo que cualquier inconveniente que haya tenido con Jhazmin nunca iba a ser de conocimiento público, puesto a que eso lo resuelven dentro del hogar.

"De mis problemas yo no hablo con nadie. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dificultades en la vida? Eso se arregla entre cuatro paredes. Pueden decir lo que quieran, mi hogar está tranquilo. No voy a hablar de Jhazmín, ni de nadie", puntualizó.