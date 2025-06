Cachaza a Rafael Cardozo tras acusarla de quedarse con todos sus terrenos: "No éramos casados"

Carol Reali, más conocida como 'Cachaza' reapareció y no dudó en romper su silencio sobre las recientes polémicas declaraciones de su expareja Rafael Cardozo. El brasileño acusó a la modelo de quedarse con todos los terrenos que adquirieron durante los 11 años que estuvieron juntos.

Como se recuerda en abril, el exchico reality Rafael Cardozo causó revuelo en 'América Hoy' al no poder evitar recordar un momento inesperado de su relación con Cachaza. El brasileño indicó que si bien no tuvieron un negocio juntos, sí decidieron comprar algunos terrenos en Chilca y Huaral, pero cuando llegó el momento de dar por finalizado su romance, la modelo se quedó con tres de las propiedades.

Según detalló, él se quedó con el de Huaral y ella con tres terrenos de Chilca, dando así por terminada su historia de amor. Esta acusación causó la molestia e incomodidad de su expareja, Carol Reali, quien decidió reaparecer en la televisión peruana y contar su versión de los hechos.

La brasileña cotó que si bien era cierto que adquirieron las propiedades cuando eran pareja, no realizaron una división judicial de bienes porque nunca se casaron, por lo que la repartición de los terrenos fue cada uno quedándose con lo que pagó.

"Cada uno se quedó con lo suyo, teníamos cosas muy bien separadas, teníamos los terrenos de campo que se quedó con él y los otros conmigo, y fue así como un trato normal, no llegamos a profundizar mucho eso porque total no éramos casados en papel y lo que era de él se quedó con él y lo que era mío se quedó conmigo", indicó Cachaza, esperando que el tema quede cerrado y Cardozo no siga lanzando acusaciones en su contra.