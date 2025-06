Dilbert Aguilar habría explotado contra exvocalista de su orquesta tras enterarse de infidelidad: "¿Quién ch... eres tú?"

El escándalo no para y la historia se pone más picante. Dilbert Aguilar habría amenazado duramente a su exvocalista José López, conocido como 'Joselo', luego de enterarse de la presunta infidelidad de su esposa, Jhazmín Gutarra, situación que, según el músico, lo llevó incluso a huir de Lima por miedo a represalias.

En el más reciente capítulo de esta novela cumbiambera, José López, exintegrante de 'La Tribu', reveló en el programa Magaly TV, La Firme que tuvo un romance clandestino con Jhazmín Gutarra, esposa de Dilbert Aguilar, y que tras la confesión, el cantante habría reaccionado con furia.

"Me amenazó. 'Te cag... con... ¿Quién ch... eres tú hu...? A ver dime pe, dime ¿Qué ha pasado con Jhazmín? Dime pe hu...', no me dejaba hablar", relató Joselo, recordando que él mismo llamó a Dilbert Aguilar para anunciarle que renunciaba a la agrupación.