¿Habló de los códigos? Luciana Fuster reaparece tras revelarse que Flavia Laos tuvo romance con ex de Ale Fuller

La polémica desatada por el romance entre Flavia Laos y Pablo Heredia, expareja de su amiga Ale Fuller, indignó a los fans de la rubia, especialmente porque, tiempo atrás, ella misma acusó a Luciana Fuster de "no respetar los códigos" de amistad al iniciar una relación con Patricio Parodi. Ahora, la exreina de belleza ha salido al frente ¿Le respondió?

Si bien muchos pensaban que Luciana Fuster se pronunciaría al respecto por verse envuelta en el lío de Flavia Laos y Pablo Heredia, la Miss Grand International 2023 ha preferido ignorar dicha situación para seguir enfocada en sus proyectos y en su próxima participación como conductora en el Miss Perú 2025.

En una de las más recientes publicaciones de Fuster, aparece luciendo un saco y un sexy bikini en color negro, mientras suena de fondo la canción 'Pretty Girl'. Luego de ello, compartió otro tipo de contenido relacionado a un animal del Perú: "El osezno andino simboliza el guardián de los bosques y la montaña, y representa a las especies de la costa y de la sierra".

Luciana Fuster reaparece tras polémica en Flavia y ex de Ale Fuller.

Tal parece que Luciana Fuster no emitirá ningún tipo de comentario respecto a 'El Valor de la Verdad' de Pablo Heredia ni mucho menos a las declaraciones de Flavia Laos. Tampoco se espera que hable de Patricio Parodi al ser comparada con la rubia y sus reclamos sobre respetar "códigos de amistad". En pocos días, la popular 'Lu' viajará a Cusco para vivir una nueva experiencia relacionada a un certamen de belleza.

Flavia Laos causó revuelo en la farándula al confirmar que en el pasado tuvo una relación con el actor argentino, Pablo Heredia, quien además fue pareja de su amiga Ale Fuller. Durante la transmisión en vivo que realizó, la rubia se mostró arrepentida y pidió perdón por haber roto los tan famosos "códigos de amistad".

"Él no le fue infiel conmigo. Ellos estuvieron un tiempo largo juntos, pero no me metí en esa relación. Sí hubo algo, duró como tres semanas o un mes máximo. (...) También es culpa mía y lo acepto, fue una mala decisión. (...) Yo tenía 18 años y él 38. (...) Sé que cometí un error", indicó.