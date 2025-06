Milett Figueroa revela pesadilla que vivió en concurso de belleza: "A Jessica Newton le di una parte del dinero"

05/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Aunque Milett Figueroa ganó la corona del Miss Supertalent 2016, su experiencia fue todo menos un cuento de hadas. La actriz y modelo rompió su silencio y reveló que vivió una auténtica pesadilla durante el certamen realizado en Corea del Sur. En una entrevista sin filtros, la pareja de Marcelo Tinelli confesó que fue "explotada", describió el evento como "turbio".

Milett y su pesadilla en el Miss Supertalent 2016

Durante su aparición en el pódcast Ouke, conducido por Carlos Orosco, Milett Figueroa soltó la bomba: el famoso concurso de belleza donde resultó ganadora fue en realidad un calvario.

Las jornadas arrancaban desde muy temprano y se extendían hasta la noche, sin descanso ni paga alguna. "Nos recogían en un bus, era desde las 8 a. m. hasta las 8 p. m., nos íbamos a todas las empresas de maquillaje de Corea del Sur. Nos explotaron un mes trabajando y sin ninguna paga", contó la modelo, visiblemente afectada.

Como si eso no fuera suficiente, las participantes —todas con tacos todo el día— solo contaban con una hora para comer y ni siquiera podían elegir qué. "Era como una cárcel, si no te gustaba la comida, no comías", reveló.

Y aunque muchas preferían un McDonald's salvador, la rutina agotadora y la falta de libertad terminaron por hacerle pasar un trago amargo. "Yo siento que no era lo que yo esperaba... pensé que íbamos a ir sí a eventos, pero no todos los días", añadió.

Milett le dio parte de su premio a Jessica Newton

Por si faltaba algo más en este drama, Milett Figueroa reveló también que le dio una parte del dinero ganado en el concurso a Jessica Newton, quien entonces era la directora del Miss Perú.

Según explicó, esto fue parte de un acuerdo previo. "Le di una parte del dinero a Jessica Newton... fue una experiencia que no volvería a repetir", confesó.

Además, dejó en claro que durante su paso por concursos de belleza nunca recibió premios económicos, salvo en esta ocasión en Corea, donde obtuvo también una beca que decidió no utilizar. La desilusión fue total: "Por una corona, no lo haría. Cuando vi cómo se manejaba la situación, me pareció raro", aseguró.

Milett Figueroa no se guardó nada y, aunque muchos pensaban que el Miss Supertalent 2016 fue un logro brillante en su carrera, la modelo lo recuerda como una experiencia "turbia" y dolorosa. Con sus declaraciones en Ouke, dejó claro que fue "explotada", que "fue una experiencia que no volvería a repetir" y que no recomendaría a otras jóvenes seguir ese camino.