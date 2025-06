Pamela López revela que Christian Cueva visitó a su pequeño en el colegio SIN AUTORIZACIÓN: "Mi hijo llegó con miedo"

05/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López y Christian Cueva siguen con los problemas. La trujillana denunció que el futbolista visitó a su menor hijo en su colegio sin previo aviso ni autorización, lo que habría generado confusión y temor en el pequeño.

Pamela López lanza fuerte acusación contra Christian Cueva

Como se recuerda, Pamela López acusó en reiteradas ocasiones a Christian Cueva de no cumplir económicamente con la pensión de sus tres hijos e incluso, de preocuparse más en su vida personal, en relación con Pamela Franco, que en la de los menores, asegurando que el 'pelotero' no estuvo presente en el cumpleaños de uno de ellos, ni en Navidad u otros eventos familiares importantes.

Sin embargo, esta vez, en entrevista para el programa 'América Espectáculos', López Solórzano mostró su indignación y molestia de que el popular 'Aladino' haya pasado por encima y visitara a su hijo en el colegio sin haberle avisado antes.

"El día de ayer se hizo una visita inesperada en el colegio de mis hijos, la cual no estoy de acuerdo, porque ya la vez pasada interceptó la movilidad. Hoy aparece sin previo aviso", expresó.

Según la trujillana, esta situación habría generado que su pequeño quedara desconcertado, ya que hasta el momento no comprende el motivo de por qué su padre ya no está más a su lado

"Mi hijo, súper nervioso, llegó a contarme súper nervioso, con mucho miedo. Me hacía preguntas. Me decía: 'Le tengo mucho miedo de preguntar a mi papá por qué se fue, por qué esto'", indicó ante las cámaras de televisión.

¿Christian Cueva daña psicológicamente a sus hijos?

Pero no todo quedó ahí, ya que Pamela López no tardó en acusar a Christian Cueva de que sus acciones causarían un "daño psicológico" y afectarían emocionalmente a sus tres menores hijos. Incluso, agregó que el futbolista no se habría esforzado por pasar tiempo con ellos o llamarlos, por lo cual, no comprendía el motivo que lo llevó a aparecerse de esa forma en el colegio de su "retoño".

"El cree que es tan fácil salir de la vida de un niño sin previa explicación, y aparecer en otra familia, en otra vida. No sabe el daño psicológico (que está causando) y le va a pesar", agregó.

Seguidamente, volvió a arremeter contra 'Cuevita' por no pagar la pensión de los menores, a pesar del escándalo mediático en que ambos se han visto envueltos desde su separación.

De esta manera, Pamela López no dudó en arremeter una vez contra Christian Cueva por visitar a sus hijos en el colegio sin aviso anticipado. La tensión entre ambos personajes sigue escalando tras su abrupta separación.