Paul Michael revela que NO le molesta que le digan mantenido: "Sé de donde saco mi dinero"

Paul Michael sigue encabezando los titulares de la farándula, no solo por su vínculo sentimental con Pamela López, sino porque esta vez no dudó en asegurar que no le molesta que lo tilden de "mantenido" o un "mal partido" para la trujillana.

Paul Michael defiende su amor por Pamela López

Mientras que Pamela López reapareció en la televisión acusando a Christian Cueva de generar confusión y miedo en uno de sus hijos por visitarlo en su colegio sin aviso previo ni autorización, su pareja, Paul Michael sorprendió a sus seguidores al no solo pronunciarse sobre la canción donde hace mención al futbolista y a Pamela Franco, sino que también se animó a responder a quienes lo critican por su relación con la influencer.

En 'América Espectáculos', el cantante calificó como una gran mujer a Pamela López que es digna de admirar por su buen corazón y ser súper guerrera, por lo cual, no dudó en dejar en claro que él va muy en serio con su romance y descartó que se trate de algo fugaz como se especula en la farándula local.

"Es lo que siento, para qué voy a esperar un año, tres años para decirle 'te amo', recién. Si en el momento siento que la amo, se la digo", indicó decidido.

Luego de defender su amor por la trujillana, Paul Michael también aprovechó las cámaras para señalar que se siente seguro de sí mismo y no toma en cuenta los malos comentarios sobre él hasta el punto en que lo califican como "un mantenido", luego de que 'Magaly TV: La Firme' difundiera imágenes de él invitando a Pamela López a comer un menú de S/13 en un restaurante de Lince.

Paul Michael responde a detractores

El artista afirmó que es un hombre trabajador y que siempre encuentra la forma de salir adelante, por lo cual, no le molestan que también le digan que es un mal partido para la expareja de Christian Cueva. Paul Michael recalcó que muchos hablan sin conocerlo realmente en profundidad.

"La verdad no me molesta porque sé lo que hago, mientras no suba historias. La gente piensa que 15 segundos son mis 24 horas. Tengo lo mío, trabajo mi música, trabajo mis cosas, sé de dónde saco mi dinero y tranquilo. Yo tengo lo mío", agregó en 'América Espectáculos'.

Paul Michael dispuesto a convivir con Pamela López

Otro detalle impactante de la entrevista de Paul Michael fue que el exintegrante de 'Combinación de La Habana', señaló que está dispuesto a convivir con Pamela López, pese al corto tiempo de que salen juntos y se muestran cariñosos en las redes sociales.

"Yo he encantado de convivir con ella, si es una gran mujer. Esto va recontra en serio, mi gente ¿no se dan cuenta o qué?", indicó el saliente de la madre de los tres hijos de Christian Cueva.

De esta manera, Paul Michael defendió sus sentimientos por Pamela López y se animó a asegurar que no le molesta que le digan mantenido o un mal partido para la trujillana.