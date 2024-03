¡Llenos de felicidad! Así fue la fiesta del primer hijo de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero celebraron por todo lo alto el cumpleaños número 1 del bebé que ambos tienen en común. Y es que dicha fecha ya había sido anticipada por la modelo, quien no dudó en pedir recomendaciones mediante su canal de difusión.

La tarde de este último miércoles, 27 de marzo, la 'garota' utilizó sus redes sociales para compartir una serie de imágenes en las que se puede ver cómo se desarrollo la fiesta de su pequeño Paolo André.

Como era de esperarse, el 'Depredador' apareció en la escena junto a familiares y amigos más cercanos. En cuanto a la temática de la fiesta, esta estuvo inspirada en el popular Micky Mouse.

Los dulces, sorpresas, globos, decoración, entre otras cosas más, estuvieron relacionadas al conocido personaje de Disney. Asimismo, las animadoras vistieron un outfit alusivo al carismático ratón.

Así fue la fiesta de Paolo André, el primer dijo de Paolo Guerrero.

Cabe precisar que, en alguna de las imágenes se puede ver que la brasileña etiquetó a diferentes marcas, lo cual indicaría que, quizá, la fiesta también estuvo hecha con ayuda del famoso canje.

Pese a que muchos pensaban que existían rencillas entre Ana Paula y doña Peta, todo parece indicar que la relación que mantienen se encuentra más sólida que nunca.

Y es que la aclamada madre del '9 de la Selección Peruana se hizo presente en la fiesta de su cuarto nieto e incluso se animó a posar para las tiernas fotos.

Doña Peta asistió a la fiesta de su cuarto nieto.

Al finalizar el partido contra Nicaragua, la actual pareja de Paolo Guerrero fue abordada por los reporteros de un conocido programa de espectáculos para preguntarle sobre distintos aspectos de su vida.

Es así que, lejos de rechazar la entrevista, Ana Paula decidió hablar fuerte y claro cuando le cuestionaron acerca de Brunella Horna. Según mencionó, no conoce a la conductora de 'América Hoy' y tampoco le gustaría hacerlo, puesto que suele decir cosas que no son ciertas.

"(¿Ya conociste a Brunella, la esposa de Acuña?) No, con esa chica no (¿Para nada con ella?) Para nada (¿Te gastaría conocerla?) No, no muchas gracias, habla cosas que no son verdad", comentó.