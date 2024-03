¡Celebración doble! Ana Paula Consorte festejó gol de Paolo Guerrero y el primer año de su bebé

Tal parece que los problemas entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero quedaron atrás. Y es que la 'garota' se mostró muy contenta tras ser testigo del gol anotado por su amado, el cual selló la victoria de Perú sobre República Dominicana.

Consorte se hizo presente en el último partido amistoso de la Selección Peruana, por lo que, al finalizar, fue inmediatamente abordada por la prensa, quienes le preguntaron acerca del gol anotado por el 'Depredador'.

Según mencionó, lo acontecido la emocionó mucho, sobre todo porque la anotación fue algo muy importante para el '9' de la Selección Peruana. Además, hizo hincapié en que dicha acción también habría estado dedicada al cumpleaños número 1 del bebé que tienen en común.

"Me emocionó mucho. El ambiente estuvo muy lindo. Este gol es muy importante para él (...) Mañana es cumpleaños de Paolo André. No sé si se lo ha dedicado, puede ser", mencionó a la prensa.

Al finalizar el partido contra Nicaragua, la actual pareja de Paolo Guerrero fue abordada por los reporteros de un conocido programa de espectáculos para preguntarle sobre distintos aspectos de su vida.

Es así que, lejos de rechazar la entrevista, Ana Paula decidió hablar fuerte y claro cuando le cuestionaron acerca de Brunella Horna. Según mencionó, no conoce a la conductora de 'América Hoy' y tampoco le gustaría hacerlo, puesto que suele decir cosas que no son ciertas.

"(¿Ya conociste a Brunella, la esposa de Acuña?) No, con esa chica no (¿Para nada con ella?) Para nada (¿Te gastaría conocerla?) No, no muchas gracias, habla cosas que no son verdad", comentó.