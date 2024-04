¡Terrible! Tony Succar atraviesa duro momento familiar: ¿Qué ocurrió?

Tony Succar preocupó a todos sus seguidores al contar que está atravesando por un momento muy duro en su familia, pues su su padre, Antonio Succar, está muy delicado de salud y ha permanecido hospitalizado por varios días.

A través de sus redes sociales, el productor musical explicó que ha asumido el cuidado de su papá y habló sobre la inmensa preocupación que ha experimentado al ver la salud de su progenitor resquebrajada.

Mediante un video publicado en su Instagram, Tony Succar compartió imágenes de su padre en la cama de un hospital, siendo alimentado por el reconocido artista y descansando luego de someterse, aparentemente, a una serie de análisis médicos.

Asimismo, en la descripción del post aseguró que su padre está fuera de peligro, sin embargo, no detalló lo que ocurrió con su progenitor para que tenga que ser internado en un centro médico: "En un momento todo puede cambiar. Han sido días difíciles, pero ahora todo está bajo control, gracias a Dios ", escribió.

Padre de Tony Succar fue hospitalizado.

Por otro lado, Tony Succar se mostró orgulloso del crecimiento artístico que ha tenido su mamá en estos últimos años. Como se sabe, Mimy Succar ha incursionado en el mundo de las colaboraciones internacionales y ha realizado un gran lanzamiento con Gloria Estefan y la percusionista Sheila E.

"Yo no puedo creer lo que está pasando con mi familia, en específico mi mamá. Hace dos años se dedicaba a ser abuela y era una cantante retirada, hoy por hoy con su primer disco debut tiene su primera nominación al Grammy y hace unos meses me llamó mi amiga Sheila E. para producir juntos lo que sería su primer disco de salsa (...) Ella invitó a estrellas de la música tropical, una de ellas es la gran Gloria Stefan. Mi mamá la ama y ha cantado todas sus canciones. Un día Sheila me llamó y me dijo que querías que mi mamá grabara con ellas la canción. Mi mamá está con dos leyendas", relató en su plataforma.