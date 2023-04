Dua Lipa presenta a su nuevo novio ¿De quién se trata?

26/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Dua Lipa se mantiene como una de las cantantes más exitosas de los últimos años, pues ha tenido múltiples éxitos a nivel mundial y su último álbum llamado "Future Nostalgia" fue uno de los más vendidos en el año 2021; además de realizar una exitosa gira mundial con el mismo nombe el álbum, pero esta vez es noticia por su vida sentimental.

Ella siempre ha estado enfocada en su carrea musical y su nuevo álbum de estudio, que estaría por ver la luz en los próximos meses. Sin embargo, parece que ahora ha querido compartir con sus seguidoras y seguidores en redes sociales la felicidad que el amor le ha dado.

La artista británica ha publicado una foto en Instagram junto a la persona que asegura es su nuevo novio. Esto ocurre después de que a finales de 2022 se rumoreara que Dua Lipa estaba en una relación con el también cantante Jack Harlow. Incluso se les vio juntos en algunos lugares, pero nada se confirmó.

Ahora todo es diferente, ya que el nuevo romance parece ser fuerte, dejando poco margen para la especulación, a pesar de que su vida personal generalmente se mantiene separada de sus éxitos profesionales.

¿Quién es el nuevo amor de Dua Lipa?

El nuevo novio de Dua Lipa es el director francés Romain Gavras. Confirmó su relación a través de las historias de Instagram, donde publicó un emoji de corazón rojo junto al nombre de Gavras, generando comentarios positivos para la nueva pareja.

Gavras es conocido principalmente como director de varias películas, pero también ha dirigido videos musicales para estrellas mundiales como Jay-Z, Kanye West, M.I.A., Jamie XX, Justice, The Last Shadow Puppets, Simian Mobile Disco y más.

La noticia de su relación ha creado revuelo entre los fans, que están emocionados de ver a Dua Lipa feliz y enamorada. Este nuevo capítulo en la vida de la cantante será seguido de cerca por sus fans, que están emocionados de ver lo que el futuro depara a la talentosa artista y a su nueva pareja.

Dua Lipa y su carrera llena de éxitos

La exnovia de Anwar Hadid, empezó como cantante desde los 14 años, pero no fue hasta el 2016 que su canción "New Rules" llegó a las radios de todo el mundo, haciéndola una de las cantantes mas reconocidas a nivel mundial. Desde aquel entonces su éxito no ha parado de crecer, y no solo en el ámbito musical, sino también en el modelaje.

Lipa ha firmado contratos con marcas de lujo como Versace e Yves Saint Laurent, marca de quien es emabajadora global y rostro de uno de sus perfumes mas icónicos.