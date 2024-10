¡Dulce confesión! Milett Figueroa quiere SER MAMÁ junto a Marcelo Tinelli: "Me encantaría"

La modelo peruana Milett Figueroa causó asombro durante su participación en el programa argentino 'Cantando'. La jueza de dicho concurso se pronunció sobre la posibilidad de convertirse en madre junto a su pareja, Marcelo Tinelli, confesando que sí le encantaría la idea de formar una familia con él.

Durante la última edición del reality gaucho, Milett fue abordada por sus compañeros, quienes sin ningún tapujo le preguntaron por las posibilidades de que tenga un hijo con el controvertido presentador de televisión.

La pregunta tomó por sorpresa a la peruana, quien rápidamente tomó la palabra y decidió responder. "Preguntar eso es una conversación muy personal. No lo he conversado ni nada porque estamos enfocados en otras cosas", dijo en un primer momento.