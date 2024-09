Milett Figueroa y Ángel de Brito protagonizan TENSO momento: "Tu mérito es ser acompañante de Tinelli"

La modelo Milett Figueroa vuelve a sorprender al no dudar en defenderse y protagonizar un tenso momento por los recientes ataques del conductor argentino, Ángel de Brito, tras tildarla de "parásita" y alegar que no tiene más méritos que el ser pareja de Marcelo Tinelli.

El presentador del programa 'LAM' volvió a 'disparar' contra la exchica reality por su reciente incorporación en el show 'Cantando 2024' como jurado, ya que para el argentino no posee las cualidades necesarias ni el conocimiento para ocupar el cargo.

En una reciente entrevista, expresó su rechazo afirmando que la verdadera razón de que sea protagonista en el espectáculo argentino es por su relación con el reconocido 'Divo' de la TV de ese país, Marcelo Tinelli,y porque este último no desaprovecha en usar su amor para generar rating.

Sin embargo, todo se agravó cuando la madre de Figueroa, Martha Valcárcel, saliera en su defensa y asegurar que confrontaría directamente a 'De Brito' sin imaginar que el argentino seguiría con sus 'ácidos comentarios' y esta vez incluyéndola y sosteniendo que "vive bajo la sombra de Tinelli".

Ángel de Britto tilda de 'parásita' a Milett y su madre por vivir "a costa de Marcelo Tinelli".

Milett Figueroa no se quedó callada y rompió su silencio en sus redes sociales tratando de increparle su falta de respeto hacia su persona y le consultó si es que tenía algún tipo de problema personal porque no entendía qué otra razón hay detrás para que se exprese tan mal de ella públicamente.

"Angelito, cuál es tu problema conmigo? Te molesta que me hayan dado una oportunidad de trabajo? O que es lo que pasa? Me intriga todo esto. Me parece que todo tiene un límite y siempre te traté con respeto", escribió la actriz.