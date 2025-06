Profesor de educación física elimina a Boca Juniors y Luis Advíncula del Mundial de Clubes

24/06/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La participación peruana en el Mundial de Clubes de la FIFA llegó a fin rápidamente. Con la victoria del Benfica sobre el Bayern Múnich, Boca Juniors con Luis Advíncula quedaron eliminados de la competición en fase de grupos.

El empate ante el cuadro portugués en su debut, la derrota ante los alemanes, ambos en los últimos minutos, y el sorpresivo empate de esta tarde ante el Auckland City, fueron determinantes para el nuevo fracaso del cuadro argentino.

Empate con sabor a humillación

Desde antes del inicio del compromiso, los argentinos sabían que no dependían de sí mismos para continuar en el torneo. No solo les era obligatorio golear a los neozelandeses (algo que no ocurrió), también ocurrió el otro resultado adverso que no esperaban.

El "Xeneize" se adelantó en el marcador con un autogol de Nathan Kyle Garrow a los 26 minutos del primer tiempo. No obstante, los de Oceanía igualaron el compromiso a los siete minutos del segundo tiempo, a través de Christian Thomas Gray.

No obstante, dos minutos después, el partido fue suspendido por cuestiones climáticas , mientras el Bayern y el Benfica jugaban en paralelo. Lamentablemente, para los intereses de los sudamericanos, los portugueses vencieron 1 a 0 a los alemanes y pese a la reanudación del juego, Boca Juniors no pudo salir del empate, decepcionando - una vez más - a sus hinchas de todo el mundo.

Historia del nuevo verdugo "Xeneize"

El nuevo verdugo en el semestre que tiene el cuadro argentino es el neozelandés Christian Thomas Gray, un defensor de 28 años que se desempeña como maestro de educación física en un colegio de su país.

Según trascendió, tuvo que pedir permiso a sus superiores para participar en el torneo, sin imaginar que marcaría el gol más importante de la historia de su club, malogrando el cumpleaños de Juan Román Riquelme.

Tras disputarse todos los partidos del grupo "C" del Mundial de Clubes, Benfica con siete puntos y Bayern con seis, respectivamente, avanzaron a los octavos de final del torneo. Boca y Auckland se regresan a casas, uno más feliz que otro, obviamente.

Con el peruano Luis Advíncula todo el compromiso, Boca Juniors suma un nuevo fracaso el año, tras su rápida eliminación de la Copa Libertadores ante Alianza Lima.