¡Escalofriante! Cámara capta el ASESINATO de un PERUANO pese a que no se resistió a robo en Chile

No es Sinaloa en México... No es la Medellín de Pablo Escobar... No es Rocinha, la favela de Río de Janeiro... Es Yungay, el barrio del Presidente de la República de Chile y así ejecutaron a un ciudadano peruano. Los delincuentes no creen ni le temen a la mano dura de este... pic.twitter.com/0IVdDHZ1qO