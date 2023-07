"El Gran Chef: Famosos": ¿Qué programa conducía Laura Spoya antes de ser Miss Universo y participante del reality de cocina?

La exmiss Universo 2015, Laura Spoya, y actual participante de la segunda temporada del reality de cocina "El Gran Chef: Famosos", ha revelado que anteriormente a su desempeño como modelo condujo un programa televisivo.

La carismática Laura realizó estudios de Comunicaciones en la UPC y realizó labores como periodista deportiva a la par. Esta sería una motivación y un nicho importante para su carrera, puesto que, encontraba en dicho tipo de prensa una manera de ejercer "sin tanta competencia".

"Comencé narrando partidos de fútbol, tenis, básquet, vóley. Entonces me di cuenta de que no había muchas mujeres haciendo periodismo deportivo en Perú y dije: 'Ok, acá hay una buena oportunidad de poder crecer sin tanta competencia'", aseveró para la República.