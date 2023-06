¿Tendrán ventaja? Natalia Salas y Laura Spoya parejas de cocineros preocupan a otros participantes del reality "El Gran Chef: Famosos"

La segunda temporada del reality nocturno "El Gran Chef: Famosos" ya arrancó, y el segundo grupo fue presentado, el último viernes, donde destacaron figuras como la exreina de belleza, Laura Spoya, y la actriz, Natalia Salas. Durante sus presentaciones ocurrió algo inesperado, ya que ambas son parejas de cocineros lo que preocupó a algunos participantes del show de Latina por la ventaja que puedan tener.

El presentador del reality, José Peláez, arrancó el nombramiento de Spoya como nueva integrante del programa y dijo que "según las malas lenguas ella sabía cocinar". La exmodelo afirmó su cercanía con la cocina gracias a su compañero de vida.

Ante esto, Katia Palma y los otros competidores no dudaron en demostrar su malestar: "Ya fue, ya, ya fue", respondió la exclaun mientras animaba a los demás a que salgan de la cocina.

Peláez no solo reveló el secreto de la influencer, hizo lo mismo con la exactriz de AFHS. "Natalia Salas no te hagas; también, tienes esposo chef eh...", indicó.

La intérprete de televisión, cine y teatro no se quedó callada y explicó la divergencia de condiciones entre ella y su contrincante Spoya.

"Esta es una gran diferencia. Laura está casada sí, pero yo no. Yo todavía no me he casado. Tengo este anillo que va a cumplir más años que mi hijo y todavía no me caso", expresó enfática y dramáticamente.