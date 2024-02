"El Gran Chef Famosos x2": Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr. son eliminados de la competencia

Los exintegrantes de la banda de rock nacional Arena Hash, Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr. ingresaron al reality como reemplazo de las hermanas Hurtado, pero en la última edición de 'El Gran Chef Famosos x2' no tuvieron suerte y fueron eliminados de la competencia.

"Ha sido una experiencia 'mostra'. He aprendido. Los dos. Les agradezco mucho porque he aprendido. Hay cosas que no sabía hacer, ahora sé cómo trabajarlas o hacerlas con tiempo. La experiencia ha sido linda, los felicito", aseguró Arturo muy emocionado por haber formado del programa que se robó los corazones de las familias peruanas.