¿Igualitas? Nelly Rossinelli se confiesa: "Dicen que me parezco a Melissa Paredes y Samahara Lobatón"

Nelly Rossinelli fue recientemente entrevistada por un conocido programa de YouTube donde sorprendió al revelar que distintas personas afirman que tiene un gran parecido a Melissa Paredes y Samahara Lobatón.

La actual jurado de 'El Gran Chef Famosos' estuvo como invitada en el espacio de Mónica Delta y Santiago Gómez. Ella habló de diferentes temas entre los que estuvo: el distanciamiento de su expareja cuando se encontraba embarazada, la emotiva reconciliación con su padre y su enorme pasión por la comida.

Sin embargo, llamó la atención de los conductores al revelar que muchas personas aseguran que tiene un gran parecido a Melissa Paredes y Samahara Lobatón, lo cual le ha causado mucha gracia en diferentes momentos.

Todo se dio durante el segmento 'Ping Pong'. La influencer fue consultada sobre si en algún momento la confundieron con otra artista en la calle, revelando que, en efecto, fue con la expareja de Rodrigo Cuba y la hija de Melissa Klug.

"(¿Alguna vez te han confundido con otro artista?) No me han confundido, dicen que me parezco a Melissa Paredes. Me dicen: '¿No eres la mamá de Samahara?'", dijo la creadora de contenido entre risas.