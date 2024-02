El hijo de Pedro Suárez-Vértiz deslumbró en el homenaje a su padre y agradeció el cariño del público

¡Le sigue los pasos! El hijo menor de Pedro Suárez-Vértiz, Tomás, se mostró muy emocionado por haber participado en el homenaje que se le hizo a su padre en el estadio San Marcos, en el cual tocó los teclados como parte del grupo Arena Hash.

Participó en este concierto junto a su hermana María José (Majo), Patricio Suárez Vértiz y Arturo Pomar Jr.

Asimismo, agradeció el cariño de los fans del recordado intérprete, por haber acompañado a su padre durante toda su trayectoria musical y no descartó incursionar en el ambiente artístico.

Además, contó que su padre, Pedro Suárez-Vértiz fue su gran maestro, gracias a él aprendió a tocar el piano y a descubrir el mundo de la música. Sin embargo, aún no sabe si incursionará oficialmente en este mundo.

"Me enseño a tocar el piano, siempre veía en la casa una caja de madera y un día la abrió, vi todas las teclas y me enseñó a tocas las notas graves, ahí empezó mi amor por la música. El piano es lo mio, la guitarra es mi instrumento frustrado. Luego, mi papá me puso en clases de canto y me obligó a ir al coro en el colegio; así que he aprendido algo. Me encanta la música, no sé si me vaya a dedicar a eso, es mi pasión, la prefiero antes que al fútbol", mencionó.