Esposa de Pedro Suárez-Vértiz le dedica mensaje de cumpleaños: "Hoy estarás más presente que nunca"

Este martes, 13 de febrero, Pedro Suárez-Vértiz hubiera cumplido 55 años. Como se sabe, el cantautor peruano falleció el pasado 28 de diciembre, tras batallar, por más de 11 años, con una enfermedad degenerativa que lo mantuvo alejado de los escenarios. Por ello, su esposa Cinthya Martínez, recordó su cumpleaños con un emotivo mensaje.

El cantante solía compartir, en sus redes sociales, publicaciones sobre diversos temas en los que exponía su punto de vista al respecto y fomentaba la participación de todos sus seguidores. Al morir, su cónyuge heredó esta costumbre y continuó con los post que hacía, diariamente, el intérprete de 'Cuando pienses en volver'.

Cinthya Martínez, en su Instagram, saludó a Pedro Suárez-Vértiz por su día y mencionó que sería una fecha muy difícil, pues será la primera vez que no celebrará el cumpleaños del artista nacional.

"Hola, esposo mío, hola, amor de mi vida. Feliz cumpleaños. Me he prometido no llorar hoy, no sé si lo lograré. Hoy es un día especial, pero raro a la vez, ya desde ayer empecé a recibir mensajes de amigos que te extrañan y quieren. Hoy estaré todo el día con nuestros hijos, tendré las reuniones que tenga que tener, pero trataré de estar acompañada lo máximo posible", se lee al inicio.