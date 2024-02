Christian Meier intenta pasar de incógnito en los Carnavales de Cajamarca, pero fue reconocido: "Me empaparon"

Christian Meier es uno de los actores más reconocidos del Perú y casi siempre están fuera del país por su apretada agenda de trabajo. Sin embargo, esta vez se dio un espacio para asistir a los Carnavales de Cajamarca y quiso pasar desapercibido, pero no lo logró ya que un grupo de niños lo reconoció y lo dejaron completamente mojado.

Como se sabe, los Carnavales de Cajamarca es una de las actividades más esperadas por miles de personas que llegan hasta la ciudad de Los baños del Inca para celebrar la llegada del 'Ño carnavalón' y tener una semana llena de actividades que incluyen corsos, pasacalles, conciertos al aire libre, entre otros.

El popular 'Zorro' no quiso ser ajeno a esta gran festividad costumbrista y asistió disfrazado con una peluca rizada de color negro y mascarilla, documentando todos su recorrido para sus redes sociales.

El galán de telenovelas compartió un video en su cuenta oficial de TikTok donde reveló que su disfraz para pasar desapercibido en Cajamarca no sirvió de mucho, ya que algunos niños lo reconocieron y lo mojaron como parte de la celebración de carnavales.

"Estamos en la plaza de Cajamarca, en plenos carnavales, tratando de evitar que nos mojen. Hasta ahora nos va bien (...) Hemos salido casi airosos. Me agarró un ejército de niños y me empapó, pero me voy a vengar", comentó entre risas.