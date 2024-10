"El Joel Guapo": Rafael Cardozo ingresa a 'Al Fondo Hay Sitio' y emociona a fans con su nuevo personaje

Rafael Cardozo sorprendió con su reciente debut en 'Al Fondo Hay Sitio'. El modelo brasileño es el nuevo actor de la popular serie, en la que interpretó a nada más y nada menos que a 'Joel Gonzáles', pero, en la versión de 'Joel Guapo'.

El exparticipante de 'Esto Es Guerra', Rafael Cardozo, dio un gran salto en su carrera artística al debutar como 'Joel Guapo' en la exitosa serie 'Al Fondo Hay Sitio'. Su aparición el pasado martes, 1 de octubre, causó gran sorpresa entre sus fanáticos, sobre todo porque su papel promete desatar un sinfín de momentos divertidos y confusos en la vida de la graciosa 'Anastasia'.

Y es que, tal y como se vio, la llegada de Cardozo se dio en un momento bastante extraño debido a que 'Anastasia, interpretado por Axah', se golpea la cabeza y al despertar confunde a 'Joel' (Erick Elera) con el nuevo galán, que en este caso es el 'exguerrero'.

Rafael Cardozo debutó en 'AFHS'.

En declaraciones a 'América Televisión', Rafael Oliveira Cardoso Nascimento manifestó que su actual interpretación de 'Joel Guapo' le ha parecido bastante difícil, sobre todo porque ahora debe leer un texto, tiene puesta en escena y más.

Algo que durante su participación en 'EEG' no llegó a hacer, puesto que si bien siempre fue bastante desenvuelto ante cámaras, con este nuevo proyecto se dio cuenta que tiene que tomar clases e ir practicando para perfeccionar su papel.

"No soy la quinta maravilla del mundo pero con 'Joel' puedo sacar ahí un poquito de ventaja. Yo nunca he actuado, a no ser que en 'Esto Es Guerra', pero así nada que ver con 'Al Fondo Hay Sitio' y me ponen justo a hacer de 'Joel', qué difícil (...) es muy difícil, (...) me costó lo que hice, tengo que recibir clases, ir practicando", señaló al medio televisivo.