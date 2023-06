"El tamaño importa": Flavia Laos revela abiertamente sus preferencias en la intimidad

La popular modelo peruana Flavia Laos y su pareja, el reconocido actor Austin Palao, se encontraron en medio de la polémica después de que circularan rumores sobre el fin de su relación. Sin embargo, la incertidumbre se disipó cuando la modelo reapareció y sorprendió a todos al revelar detalles de su vida personal y amorosa en una entrevista exclusiva.

La joven artista peruana decidió sincerarse en el podcast "Mala influencia". Durante la entrevista, Flavia Laos habló con franqueza sobre su intimidad y la importancia que le otorga a la sexualidad en una relación.

La conductora del podcast, 'Egocentrika', fue testigo de las sorprendentes revelaciones de Flavia Laos. La modelo expresó que las relaciones sexuales son el pilar fundamental en una relación y que, si no cumplen sus expectativas, podrían poner fin a la ilusión y el romance.

"Para mí, el sexo es sumamente importante, es lo número uno en una relación. Si no funciona en ese aspecto, la relación no funciona. Si la intimidad no satisface mis necesidades, me desilusiono y la magia se desvanece. En esos casos, prefiero alejarme", confesó la influencer peruana.