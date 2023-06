Shakira: Jordi Martin revela que la cantante no es su amiga y que jamás le ha dado una entrevista

Shakira y Piqué terminaron su relación en el 2022 y tras esto llegó una ola de rumores y fotos, las cuales en mayoría fueron tomadas por el paparazzi Jordi Martin, esto hizo pensar que el también periodista tendría una amistad con la colombiana, pero ha revelado en una entrevista que esto no es cierto, ya que nunca he tratado a la intérprete de "TQG".

Desde las primeras fotos de Piqué con Clara Chía, su nueva novia, hasta aquel abrazo de la cantante colombiana con sus hijos en un parque cercano a su antigua casa en Barcelona, Jordi capturó momentos clave de esta trama que contribuyeron a que la opinión pública tomara partido ante la situación.

Esto generó rumores que el paparazzi era cercano a Shakira, y que posiblemente la estaba ayudando a mostrar su lado de la historia para generar empatía, pero esto fue desmentido por Jordi en entrevista con un medio español.

El paparazzi declaró para la revista "Quien" y empezó diciendo que cada foto obtenida le ha costado mucho trabajo, pues pasa horas fuera de casa para obtener las instantaneas.

"La gente cuando dice '¿Y cómo has conseguido la portada de Piqué con Clara Chía ?'. Pues estando en la calle. Al final son horas de investigación, de hablar con la fuente. Ese reportaje se hizo por la fuente. Y bueno, espionaje y estando en la calle se consiguen los reportajes. Estando en la cama, te aseguro que no", explicó.

Ante la posibilidad de que Shakira lo utilice para contar únicamente su versión de los hechos, el paparazzi fue contundente y dejó en claro la distancia que siempre ha mantenido de la cantante y el exfutbolista.

"Yo no puedo decir que Shakira, a mí, me de reportajes; porque no es cierto, mentiría. Shakira jamás me ha utilizado. Jamás me ha regalado un reportaje; que quede bien claro. Nunca me ha regalado ningún reportaje", enfatiza.