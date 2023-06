Gabriela Serpa confiesa si su 'romance' con Alfredo Benavides merece una segunda oportunidad

Gabriela Serpa se presentó en el programa "Magaly Tv La Firme" y reveló si daría una segunda oportunidad a un romance con Alfredo Benavides. Como se recuerda, la actriz cómica fue ampayada hace unas semanas en salidas con un 'chibolo'.

Como se recuerda, en la última edición del programa "JB en ATV" Gabriela Serpa participó en la secuencia denominada 'El Valor de la Verdura', donde la modelo respondió preguntas incómodas acerca del ampay que protagonizó con un hombre en Huaral y sobre su supuesto romance con Alfredo Benavides.

Una de las preguntas que le hicieron a la actriz cómica fue si llego a tener relaciones sexuales con el 'chibolo' con el cual la ampayaron las cámaras de "Magaly Tv La Firme" hace un par de semanas.

A pesar de que muchos de sus compañeros del elenco humorístico pensaron lo contrario, la hermana de Claudia Serpa negó todos los rumores y afirmó que no hubo nada entre ella y el joven en mención.

Sin embargo, la pantalla de "El Valor de la Verdura" dijo que fue mentira, por lo que todos los presentes se levantaron de sus asientos indignados por la respuesta, no obstante, Gabriela continuaba sentada en el sillón rojo ratificando que su respuesta era correcta.

Gabriela Serpa fue entrevistada por Magaly Medina tras haberse sentado en el temible sillón rojo para dar más detalles acerca de las respuestas que dio en el set de Jorge Benavides.

Sin embargo, la modelo aseguró que aquel sentimiento mayor al de una amistad que tenía por Alfredo Benavides ha desaparecido.

Tras escuchar esa respuesta, la 'Urraca' no dudó en hacerla de 'cupido' y tratar de convencer a Gabriela de que le de una última oportunidad a esa relación.

"No Magaly si no lo aprovecho en su momento ya para que. 'Esto le va a romper el corazón a Alfredo'. No creo, a Alfredo no le rompes el corazón, tiene un montón de bebitas para que pueda sanarlo", fue la conversación entre la actriz y la conductora.