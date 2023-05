Emma Watson explica su ausencia en la actuación por cinco años: "No estaba feliz. Me sentí atrapada"

06/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz originaria de Francia, Emma Watson, y la popularmente conocida como "Hermione" de la saga de Harry Potter, confesó recientemente su alejamiento de la actuación por aproximadamente cinco años: "No estaba feliz. Me sentí atrapada". Esto lo dio a conocer en una entrevista al Financial Times.

"No era muy feliz, si soy sincera. Creo que me sentía un poco enjaulada. Lo que me parecía realmente difícil era tener que salir y vender algo sobre lo que realmente no tenía mucho control", comenzó diciendo en dicho espacio.

Para Watson, el estreno de una película resultaba algo estresante, en el sentido, del constante acoso periodístico por saber "algo más" de lo que ella venía representando en las pantallas.

"Representar una película y que todos los periodistas pudieran preguntar: ¿cómo encaja esto con tu punto de vista? Fue muy difícil tener que ser el rostro y la portavoz de cosas en las que pude participar en el proceso", añadió.

La crítica a la que constantemente se ve sometida por el trabajo artístico en el que se desenvuelve, también llegó a hacerla sentir, de algún modo "frustrada". Sin embargo, ella toma a sus malos pasos como una decisión y como autoayuda.

"Me hicieron responsable de una manera que empecé a encontrarlo realmente frustrante, porque no tenía voz, no tenía nada qué decir. Y comencé a darme cuenta de que solo quería representar cosas por las que, si alguien me iba a criticar, podría decir, de una manera que no me hiciera odiarme a mí misma 'sí, lo estropeé, fue mi decisión, debí haberlo hecho mejor'", apuntó.

¿Continuará actuando?

La actriz respondió a su entrevistador sobre si continuará interpretando a más personajes después de estas duras confesiones. A lo que, la célebre actriz respondió: "Sí, sin duda", pero "que no será en un futuro cercano".

Deslizó, además, la idea en que no descarta encontrar un proyecto adecuado para ella, donde se sienta plena y realizada, porque ama lo que hace, pero no quiere sentirse doblegada a cambiar de perspectiva frente a las personas que tenga en frente.

"Pero estoy feliz de sentarme y esperar al proyecto adecuado. Amo lo que hago. Quiero encontrar una manera de hacerlo en la que no tenga que dividirme en diferentes rostros y personas. Y ya no quiero cambiar al modo robot. ¿Tiene sentido?", refirió.

¿Qué ha venido haciendo en estos últimos años que estuvo fuera del radar artístico?

Durante el confinamiento se dedicó a su labor como escritora de poesía y ensayos sobre diversos temas: amor,amistad, relaciones de pareja, entre otros. Fue aquí donde nació uno de sus proyectos que está por darse a conocer en setiembre de este año: empezar un curso de escritura creativa en la Universidad de Oxford.

También, apoyó una campaña de publicidad que escribió y dirigió para Prada.