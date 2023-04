Emma Watson sorprendió al revelar su fascinación por el sexo kink

Emma Watson es una de las mujeres de las que más se habla en el mundo, y es noticia viral por todo. La actriz es muy elogiada porsu franqueza cuando habla sobre el sexo. Hace unos días, habló sobre su fascinación sobre el sexo kink.

En una entrevista para Teen Vogue, la británica reveló varios aspectos de su vida, algunos de los cuales son secretos sobre su privacidad.

Lo que más llamó la atención de las declaraciones de la actriz fue su confesión de ser seguidora del sexo kink, término que hace referencia a prácticas y fantasías sexuales no convencionales.

"Creo que las relaciones que no siguen necesariamente los modelos tradicionales necesitan más comunicación y consentimiento..."

"Requiere una comunicación real y un acuerdo sobre la delegación de tareas, trabajo o responsabilidad que crees que no deberías o no deberías estar haciendo en base a estereotipos. Muchas de las parejas más saludables que he visto son del mismo sexo", dijo la actriz en la entrevista.