¡En crisis! Julián Zucchi DESAPARECE de redes sociales tras realizar transmisión en vivo borracho

Julián Zucchi ha estado en boca de todos durante las últimas semanas debido a su mediática pelea con su expareja y madre de sus hijos, Yiddá Eslava. Sin embargo, el gota que derramó el vaso fue una transmisión en vivo que el actor realizó mientras estaba borracho, tras ello, parece que decidió alejarse de la vida pública y cerró sus redes sociales.

El protagonista de '¿Ahora somos tres?, sí, mi amor' era una persona muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde siempre publicaba sus actividades cotidianas, además de sus más recientes trabajos y proyectos en el cine o teatro.

El exintegrante de 'Combate' tomó la drástica decisión de eliminar todas las fotos de su cuenta de Instagram, aunque también cabe la posibilidad que solo las hayas archivado. Además, eliminó su foto de perfil y dejó de seguir a una gran cantidad de personas.

Actualmente solo aparece su descripción en el perfil, además que dejó un apartado de historias destacadas llamado 'Familia', donde tiene varias fotos y videos con sus hijos. No obstante, no queda rastro de las publicaciones que alguna vez hizo con Yiddá Eslava.

Recordemos que esta decisión parece haberse dado después que Julián realice una bochornosa escena, transmitiendo en vivo a altas horas de la madrugada y en estado de ebriedad, lo cual generó polémica y varias críticas en los medios de comunicación.

La madrugada del16 de abril, el exparticipante de 'Combate' decidió realizar una transmisión a través de su cuenta de Instagram, pero su actitud llamó la atención de sus seguidores, quienes empezaron a pedirle que corte el En Vivo porque al parecer estaba bajo los efectos del alcohol.

Durante los minutos que estuvo En Vivo, Julián Zucchi se mostró sumamente sensible y afectado, además, agradeció el apoyo que está recibiendo por varios de sus fanáticos.

"Yo luché mucho por hacer las cosas bien, por portarme mejor en un país que no es el mío. Intenté hacer las cosas y me pagaron muy mal, les juro por mi vida que me pagaron muy mal y quizás me arrepienta de hacer este live, pero es desde el corazón", manifestó entre lágrimas y luego se quedó dormido por unos minutos.