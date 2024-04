¡Se casó! Mateo Garrido no aguantó las lágrimas ante las emotivas palabras de su flamante esposa

En una emotiva y entrañable ceremonia a las afueras de Lima, el conocido humorista Mateo Garrido Lecca contrajo matrimonio el 20 de abril con su pareja Verónica Álvarez, destacada bailarina profesional y empresaria. En un ambiente de intimidad, la pareja conmovió a todos los presentes con unas emotivas pero divertidas palabras que sacaron lágrimas a más de uno.

La ceremonia contó con la presencia de destacados creadores de contenido, actores y figuras del mundo del humor, lo que provocó que los primeros videos del evento circularan rápidamente por las redes sociales.

En un clip revelador, Mateo Garrido mostró un leve nerviosismo minutos antes del inicio de la ceremonia. De hecho, no pudo contener las lágrimas de alegría mientras caminaba hacia el altar junto a su madre, quien lo acompañó hasta el encuentro con su amada.

Fiel a su estilo, le dedicó unas emotivas palabras a su esposa:

"Alguna vez mi mamá me dijo 'donde te falte el aire para respirar, ahí es'. Es irónico que seas asmática y a ti siempre te falte el aire para respirar. Me siento muy poco especial, la verdad".

En la boda del reconocido humorista, la comedia no podía estar ausente, especialmente en un día tan significativo tanto para él como para la persona que más ama y con quien comparte su sentido del humor. Mateo añadió:

"Escucharte reír me da años de vida. A veces me asusta cuando te ríes mucho porque terminas internada en la clínica, nebulizándote. Pero más me preocupa que, siendo yo comediante, en cuatro años nunca te he internado en la clínica".