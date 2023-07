¡En el extranjero! Tula Rodríguez y su hija Valentina pasan Fiestas Patrias en Estados Unidos

Tula Rodríguez está pasando Fiestas Patrias con su hija Valentina en los Estados Unidos. La peruana compartió en sus redes sociales todo lo relacionado a su celebración por la independencia del Perú en New York.

Más que una relación madre e hija, Tula Rodríguez y su hija Valentina Carmona comparten una amistad entrañable. La ex conductora de televisión disfruta de todos los momentos que comparte junto a su adorada hija, quién a sus 14 años ha demostrado tener la personalidad firme y divertida de su progenitora.

Por ello, la ex bailarina decidió pasar las Fiestas Patrias en el extranjero, exactamente en la ciudad de New York en los Estados Unidos. Mediante sus redes sociales, Tula ha ido compartiendo imágenes de su salida del aeropuerto Jorge Chávez hasta llegar a 'La gran Manzana'.

Tras varias horas de vuelo, la exvedette llegó a la ciudad del estado americano y compartió un video donde se ve feliz posando junto a su hija frente a los edificios mas icónicos de dicha ciudad. Además, se reunió con su amiga Pilar Arana, conocida Tiktoker peruana.

Por otro lado, Tula Rodríguez, quien está a punto de cumplir 46 años, señaló que se encuentra enfocada en el cuidado de su hija Valentina, por lo que su actual situación sentimental no es algo que le quite el sueño; sin embargo, su padre le pide que se dé otra oportunidad.

En entrevista con el diario local Trome, la exvedette habló acerca del video en el que sale su padre, el popular 'Don Tulo', exigiéndole que vuelva a casarse. No obstante, reveló que ha aprendido a disfrutar de su soledad.

''Sí, mi papá quiere que 'salga la mercadería', no sé por qué. Seguro le da miedo que me quede sola, pero yo aprendí a disfrutar mi soledad'', respondió la conductora de televisión.

Tula señaló también, que no se imagina con una nueva pareja a pesar de que su padre se preocupe por que se quede sola. Ella está enfocada en criar a su hija y no se apresura en estar buscando a alguien, pues asegura que eso llega solo.

''Sí, creo que lo hace porque paro con 'Vale' de arriba para abajo, todo es 'Vale' y como está creciendo, pues tiene sus actividades, seguro le dará pena, pero eso no se busca, ni pretendo buscarlo. Es que no sé, eso fluye, no sé si estoy cerrada, pero no quiero'', aseguró.