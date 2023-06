Tula Rodríguez sobre su actual situación sentimental: ''Estoy bloqueada''

30/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tula Rodríguez, quien está a punto de cumplir 46 años, señaló que se encuentra enfocada en el cuidado de su hija Valentina, por lo que su actual situación sentimental no es algo que le quite el sueño; sin embargo, su padre le pide que se dé otra oportunidad.

'Don Tulo' le exige que se vuelva a casar

En entrevista con el diario local Trome, la exvedette habló acerca del video en el que sale su padre, el popular 'Don Tulo', exigiéndole que vuelva a casarse. No obstante, reveló que ha aprendido a disfrutar de su soledad.

''Vi un video en el que tu papá te reclama que salgas'', le pregunta el medio local.

''Sí, mi papá quiere que 'salga la mercadería', no sé por qué. Seguro le da miedo que me quede sola, pero yo aprendí a disfrutar mi soledad'', respondió la conductora de televisión.

Tula señaló también, que no se imagina con una nueva pareja a pesar de que su padre se preocupe por que se quede sola. Ella está enfocada en criar a su hija y no se apresura en estar buscando a alguien, pues asegura que eso llega solo.

''Sí, creo que lo hace porque paro con 'Vale' de arriba para abajo, todo es 'Vale' y como está creciendo, pues tiene sus actividades, seguro le dará pena, pero eso no se busca, ni pretendo buscarlo. Es que no sé, eso fluye, no sé si estoy cerrada, pero no quiero'', aseguró.

Tiene pretendientes

En cuanto a posibles pretendientes, Tula confesó que existen personas; sin embargo, no les presta atención, debido a que se siente 'bloqueada'.

''Te soy bien honesta, si es que eso pasa no me doy cuenta, o cuando alguien me dice: 'Mira, oye, por aquí, por allá'... No voy, me da pena, vergüenza, no quiero, estoy bloqueada. No puedo decirte que nadie me mira, sería engañarte, pero creo que a nadie le doy entrada para que eso pase'', explicó a la prensa.

Además de ello, confesó que se encuentra acudiendo al psicólogo, quien le dice que quizá tenga temor a darse una segunda oportunidad en el amor, por lo que debe trabajar en ello.

''Ya estoy con psicólogo y también intenta 'desbloquearme', pues me dice lo mismo. Me da miedo, es algo que tengo que trabajar (...) Tengo tan impregnada mi labor de mamá que mi lado de mujer no lo desarrollo, sé que no está bien, lo reconozco, pero todo pasará cuando tenga que pasar'', agregó.

De esta forma, Tula Rodríguez dejó en claro que no se encuentra preocupada por su actual situación sentimental, pues asegura que todo llegará a su debido momento.