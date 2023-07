¡Se puso serio! Abel Lobatón encara a Samahara tras confirmar salidas con Bryan Torres

27/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la última edición del programa "Mande Quien Mande", María Pía Copello fue la encargada de realizarle diversas preguntas a Abel Lobatón y a Samahara Lobatón, quien hace unos días reveló que se encuentra saliendo con el músico Bryan Torres.

Le cambió la cara

María Pía no dudó en preguntarle a Abel Lobatón sobre las salidas entre su hija y Bryan Torres, provocando que el semblante del exfutbolista cambie al oír el nombre del cantante y arremeta contra él.

"¿Qué hace, canta?", inició diciendo el padre de Samahara Lobatón.

Asimismo, recalcó no conocerlo y asegurar que lo que se ve en pantallas muchas veces no es real.

''No lo conozco en realidad (...) La verdad no lo conozco en persona, lo que pasa es que lo que uno puede reflejar en televisión es una cosa pero cuando lo veo en persona es otra cosa", indicó.

Sobre todo mencionó que Bryan no tiene 'pinta' de cantante y ni siquiera lo ha escuchado cantar.

"Tiene pinta de todo, menos de cantante (...) No lo he escuchado ni cantar, no lo conozco", aseveró.

Samahara confirma salidas con Bryan Torres

La influencer fue sorprendió al revelar que se encuentra en 'salidas' con el mejor amigo de Jefferson Farfán, asegurando que es joven, se encuentra soltera y no le hace daño a nadie.

"Estoy saliendo con él, nada más. Estamos conociéndonos paso a paso, nos llevamos muy bien y hasta ahí. Yo dejo la puerta abierta, soy joven, no le estamos haciendo daño a nadie. Él está soltero y yo estoy soltera", precisó la segunda hija de Melissa Klug.

Por otro lado, descartó cualquier tipo de reconciliación con su expareja 'Youna', pero si recalcó que él es el padre de su menor hija, por lo que actualmente mantienen una relación cordial de padres.

"Él es el papá de mi hija y así estamos bien", agregó.

En cuanto a los comentarios de su madre, Melissa Klug, quien días atrás mencionó que no conocía al cantante y solo tenía malas referencias de él, Samahara confesó que tomó de forma positiva todo lo que dijo.

"Yo vivo mi vida y ella vive la de ella", concluyó.

No cabe duda que la confirmación de sus salidas con Bryan Torres han causado cierta incomodidad en los padres de Samahara y en esta ocasión, su padre Abel Lobatón también se sumó a las críticas y recalcó no conocer al cantante, quien es también el mejor amigo de Jefferson Farfán.