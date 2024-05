¡Enfrentadas! Almendra Gomelsky reveló por qué Yola Polastri no la quiere: "Me dijo que no me acerque a ella"

Hace unos días, muchos fanáticos de Yola Polastri quedaron devastados al enterarse de que la querida animadora infantil sufrió un infarto cerebral y tuvo q ser internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Sin embargo, está vez, Almendra Gomelsky sorprendió al revelar un detalle sobre su relación con su colega.

En una reciente entrevista que le brindó a Verónica Linares, la exdalina de 'Nubeluz' confirmó una supuesta enemistad con la afamada 'Chica de la tele'. Reveló que Yola Polastri no la quería y contó la razón de esta rivalidad.

Almendra Gomelsky, quien fue una de las Dalinas el programa infantil 'Nubeluz', tuvo una reveladora conversación con la periodista Verónica Linares en su programa de YouTube 'La Linares'.

Sin embargo, lo que llamó la atención de la entrevista fue cuando confirmó una enemistad con Yola Polastri. Recordemos que en la década de los 90's surgió una leyenda que aseguraba que la animadora infantil tenía una fuerte rivalidad con las conductoras del programa 'Nubeluz'.

En un momento del programa Almendra reveló un incómodo momento que vivió con Yola Polastri, quien le pidió que no se le acercara. No obstante, la exDalina afirmó que sigue siendo una gran fan de Yola.