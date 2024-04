¡Lo contó todo! Ana Paula Consorte habla sobre su supuesta enemistad con 'Doña Peta' ¿Qué dijo?

Desde que llegó a nuestro país, Ana Paula Consorte ha protagonizado más de una polémica por su relación con 'Doña Peta', pues se especula sobre una aparente enemistad entre ambas. Todo empezó por unas publicaciones que compartió las cuales fueron interpretadas como indirectas para la madre de Paolo Guerrero, por ello, la garota fue consultada sobre estos rumores.

La modelo brasileña fue abordada por la prensa mientras hacia compras en un centro comercial para celebrar el cumpleaños de su hijo Paolo André y fue consultada sobre dichas polémicas.

Las cámaras de un conocido programa de espectáculos fueron en busca de Ana Paula Consorte mientras realizaba compras en un centro comercial. Como era de esperarse, el reportero le consultó sobre la presunta enemistad que tendría con la madre del 'Depredador'.

"No, no hay distanciamiento, todo bien. todo muy bien ¿distanciamiento por cuál motivo? No hay distanciamiento, estoy en casa de doña Peta, cómo va haber distanciamiento ", dijo la garota descartando de esa manera cualquier tipo de enfrentamiento con su suegra.

Por su lado, 'Doña Peta' también habló sobre su relación con Ana Paula Consorte y aseguró que no existe ningún distanciamiento entre ambas. Mencionó que respeta la relación de su hijo y solo ellos saben cómo es su interacción cuando están en familia.