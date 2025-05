¡Entre lágrimas! Laura Spoya confirma el FIN de su matrimonio con Brian Rullan: "No es fácil para mí"

Laura Spoya confirmó el fin de su matrimonio con el mexicano Brian Rullan tras más de 10 años de relación. La exreina de belleza pidió el respeto por el bienestar de sus hijos y entre lágrimas confesó que atraviesa un proceso que "no es fácil" para ella.

Laura Spoya y Brian Rullan acapararon los titulares de la farándula local en las últimas semanas, no solo tras deslizarse los rumores de un presunto romance oculto con su compañero del podcast 'Good Time', Mario Irivarren, en un viaje en Máncora, sino también por la reciente nota de 'Magaly TV: La Firme' de un supuesto vínculo con el productor del espacio donde la modelo es conductora, Abneer Robles.

En medio de estos rumores que la dejaron en el 'ojo de la tormenta', Laura Spoya reapareció este 27 de mayo en 'Good Time' con los ojos enrojecidos y revelando haber llorado toda la noche por la situación que vive actualmente. Seguidamente, sin poder evitar quebrarse, confirmó que su relación con Brian Rullan había llegado a su fin.

"No es fácil para mí. (...) El tema que he tratado de mantener en estricto privado y que he tratado de decirle a la gente que no se involucre, que yo sé lo que estoy haciendo... es un proceso largo y complicado el que estoy viviendo, nunca es fácil cuando una relación se termina ", expresó en un inicio la modelo peruana.

Seguidamente, Laura mostró su molestia e incomodidad ante los ataques y cuestionamientos en su contra. Señaló que ya se encuentra en un proceso de separación y siempre ha tratado de "evitar que todo se convierta en un circo" para que sus menores hijos no se vean afectados.

La revelación de la exreina de belleza se da también luego de que Israel Dreyfus señalara públicamente que ella estaba en proceso de divorcio y que habría sido vista en una salida nocturna con otro hombre.

Laura aseguró que siempre se ha caracterizado por ser una mujer fuerte, pero la situación se salió de control. A pesar de ello y el dolor que atraviesa, "protegerá a capa y espada" a sus hijos que se encuentran en medio de este caso.

"Me molesta mucho que la gente utilice calificativos tan fuertes conmigo. Siento que el límite del respeto se perdió hace bastante. Esto ya me sobrepasó. Honestamente, iba a venir y renunciar porque siento que me estoy autodestruyendo, pero no soy ni la primera ni la última mujer cuya relación no funciona. Si no funciona, no funciona. ¿Qué se va a hacer?", sentenció entre lágrimas.