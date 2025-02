Magaly Medina estaría evaluando seriamente su permanencia en ATV tras enterarse de que Jorge Benavides planea una parodia sobre su reciente enfrentamiento con la periodista Andrea Llosa. Según el comunicador Carlos Orozco, la 'Urraca' no está conforme con la dirección del canal, y este nuevo episodio de la polémica podría ser la gota que colme el vaso, poniendo en duda su continuidad.

El desencadenante de esta tensa situación fue la entrevista que Andrea Llosa le hizo al futbolista Christian Cueva, lo que generó el malestar de Magaly Medina.

La conductora había considerado que Christian Cueva debía aparecer exclusivamente en su programa y no en otros espacios de la televisión.

En declaraciones previas, Magaly Medina expresó su descontento, acusando a Andrea Llosa de haber pisado un terreno que le correspondía a ella, ya que su equipo estaba negociando la aparición del jugador en su programa.

Este enfrentamiento entre ambas figuras de la televisión peruana se intensificó cuando se conoció que el comediante Jorge Benavides planeaba realizar una parodia sobre la disputa en su programa 'JB en ATV'.

El avance de dicho programa, que se emitirá el 1 de febrero, mostraba imágenes de la famosa entrevista de Andrea Llosa con Christian Cueva, lo que confirmó que la parodia estaba en marcha.

Según Carlos Orozco, Magaly Medina no ha recibido con buenos ojos la idea de que su disputa con Andrea Llosa sea convertida en un sketch humorístico.

El comunicador reveló en su programa digital Ouke que Magaly Medina expresó su descontento con la situación, incluso afirmando que si el canal no la respeta, podría tomar decisiones drásticas sobre su futuro.

"A Magaly no le ha gustado nada eso, no le ha parecido bien, al punto de que habría dicho que tiene contrato hasta este año, pero que, si no la cuidan, se va", dijo Carlos Orozco.