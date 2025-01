Leslie Moscoso anunció su RETIRO como actriz cómica tras DIFÍCIL decisión: "Le digo adiós"

Leslie Moscoso anunció que se alejará de la comicidad definitivamente. Con más de 14 años de carrera, la actriz cómica remarcó que tomó esta decisión con mucho pesar, revelando a su vez algunos detalles al respecto. Así, la carismática integrante de "La casa de la comedia" le pone fin a su faceta como humorista.

En diálogo con la revista Trome, Moscoso indicó que, desde el 2023, ya venía pensando en su alejamiento del mundo del ambiente humorístico. Además, la voluptuosa comediante sostuvo que una de las razones que la motivaron a decidirse fue su deseo de apostar por nuevos proyectos, los cuales tiene planificados.

A su vez, la sobrina de la Chola Chabuca se mostró agradecida con 'La casa de la comedia', espacio en el que se desempeñó junto a destacadas figuras del humor popular durante los últimos meses. Por ello, reveló además hasta cuándo continuará trabajando junto a este equipo, reiterando su gratitud por valorarla como artista.

En su entrevista, Leslie resaltó los más de 14 años de carrera como actriz cómica. En el año 2010, ella debutó en el desaparecido programa 'Risas de América', y ,desde aquella fecha, pudo salir adelante junto a sus hijos. Además, destacó que esta faceta le permitió costear sus estudios profesionales como abogada.

"Son 14 años de carrera artística. La comicidad me ha dado mucho, me ha permitido sacar adelante a mis hijos sola, me compre mi casita, mi negocio, y pude pagarme mi profesión. Siempre recordaré esa linda etapa con mucha gratitud", añadió al respecto.