Christian Cueva revela estar buscando ayuda especializada tras infidelidad a Pamela López

Christian Cueva rompió su silencio y admitió estar buscando ayuda especializada tras las polémicas declaraciones de Pamela Franco, quien reveló haber mantenido una relación sentimental con el futbolista pese a que se encontraba comprometido con su ahora esposa, Pamela López.

"Pido a Dios, públicamente, su perdón, sé que su amor y generosidad sin límites, me mostrarán el camino para corregir lo mal hecho. Estoy buscando y consiguiendo ayuda especializada", se lee en su reciente comunicado compartido a través de historias en su cuenta oficial de Instagram.

Comunicado de Cueva

A través de su cuenta de Instagram, el seleccionado peruano se pronunció sobre la relación que mantuvo con la cumbiambera durante el año 2018. En medio de su extenso comunicado, resaltó que dicho vínculo está lejos de enorgullecerlo y lo calificó como "el error más grande de su vida".

Christian Cueva comparte comunicado en redes sociales.

Si bien admitió que, al ser un personaje público, está expuesto a las crítica del público, aseguró que él sabe que debe de mantenerse fuerte para librar a sus hijos de esta situación. Además, señaló que no busca aliviar únicamente su pesar, sino también el dolor de su esposa Pamela López.

Por ello, señaló que confía en el que Dios le permitirá encontrar el camino correcto para poder enmendar su grave error. Es así que haber decidido buscar ayuda especializada que le permite aprender cómo enfrentarse ante la situación que vive actualmente.

"Estoy arrepentido y quiero enmendarme. Mientras tanto, estoy, a la vez recorriendo el camino que debo andar, para volver a ser quien puedo ser: alguien mejor de quien fui", finalizó su comunicado.

Ningunea a Pamela Franco

Durante una entrevista en 'Mande quien mande', Pamela Franco terminó por admitir que durante el 2018 mantuvo una relación con el popular 'Aladino', pese a que este convivía con la madre de sus hijos, Pamela López.

Sobre sus polémicas declaraciones, el futbolisto señaló que su relación con la cumbiambera no fue más que una 'vinculación errónea, equivocada y perjudicial', la cual terminó justamente porque él se dio cuenta de que lo que mantenía con ella no era correcto y podía dañar su relación con Pamela López, quien en ese momento aún no era su esposa pero se encontraba embarazada de su segundo hijo.

